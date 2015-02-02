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Каталог гидроизоляционных материалов

Каталог гидроизоляционных материалов

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Добавки Кальматрон для обеспечения гидроизоляции бетона Кальматрон-Д Кальматрон-Д ПРО

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Каталог гидроизоляционных материалов: самые лучшие и актуальные предложения

Влага является одним из главных разрушителей любого здания и влечет за собой не менее опасную для постройки плесень. Источником влаги могут быть обычные природные явления вроде атмосферных осадков. Кроме этого грунтовые воды и довольно часто образующийся конденсат воздействуют на здание со всех сторон. В результате этого происходит постепенное разрушение построек и спустя некоторое время они могут оказаться в весьма плачевном состоянии.

Однако надежную защиту от таких «врагов» может обеспечить абсолютно каждая организация или отдельное частное лицо, которые имеют отношение к строительству тех или иных сооружений. Все что для этого требуется, это внимательно изучить предоставленный каталог гидроизоляционных материалов. После этого выбрать материалы для гидроизоляции, которые отвечают по всем необходимым критериям и являются наиболее оптимальными, станет очень легко.

Работа гидроизоляции основана на физических и химических свойствах поверхности и самого материала. В итоге происходит не только защита постройки от воздействия воды, но и защита от других видов эрозии. Благодаря этому старение материалов, из которых изготовляется конструкция, значительно замедляется.

Разновидности гидроизоляционных материалов

Материалы для гидроизоляции классифицируются по различным признакам на многие классы. Среди них можно выделить наиболее распространенные:

Мастичные. Этот вид материалов наиболее прост в использовании и является уже готовым к применению. С его помощью можно создать самостоятельное водоотталкивающее покрытие, а также подготовительное покрытие для рулонной гидроизоляции.

Проникающие. Проникают в структуру материала, образуя при этом химические связи.

Пропиточные. Заполняют пористость материала, образуя при этом физическую связь.

Рулонные. С помощью таких материалов можно достичь быстрого результата, однако отделываемая поверхность должна иметь ровный рельеф.

Напыляемые. Обеспечивают бесшовное покрытие с водоотталкивающими свойствами.

Порошковые. Поставляются в виде порошков и требуют разведения водой или специальным растворителем, но могут быть использованы и при неровном рельефе поверхности.

Инъекционные. Вводятся непосредственно внутрь конструкции с помощью специальной системы.

Окрасочные. Могут быть представлены в виде разведенных порошковых или мастичных средств, а также в виде специального лакокрасочного материала.

Ассортимент гидроизоляционных материалов

Перед тем, как купить смесь гидроизоляции, следует четко определить, в каких условиях находится объект. Такая необходимость возникает вследствие большого количества видов гидроизоляционных материалов. Так некоторые из них предназначены для защиты здания от влаги снаружи, в то время как другие защищают его внутренние помещения. Наибольшего результата в защите здания от внешней влаги можно достичь, используя следующие виды смесей:

ремонтная смесь Гидробетон;

смесь проникающего класса Кальматрон;

Эластик, Акрилат.

При необходимости защитить помещения, а также различные резервуары, изнутри, чаще всего используют такие смеси для гидроизоляции Кальматрон, как Эластик и смесь, относящуюся к проникающему классу. Эти материалы проникают в структуру отделываемой поверхности, в результате чего активные вещества смеси создают прочные химические связи, что позволяет добиться наибольшего эффекта. Благодаря этому проникающие гидроизоляционные смеси распространены и способны решить огромное количество различных задач.

Независимо от типа гидроизоляционной смеси, необходимо четко следовать инструкции, в которой должно быть указано, как подготовить поверхность перед использованием материала, как наносить смесь и ухаживать за поверхностью в дальнейшем. Также инструкция должна включать в себя расход материала на 1 квадратный метр. Если все рекомендации будут соблюдены правильно, то и материал станет служить вам долгое время, проявляя при этом свои лучшие качества. Благодаря тому, что на гидроизоляцию цена является доступной и приемлемой для большинства случаев, ознакомиться с ее возможностями сможет каждый.

Гидроизоляционные материалы высокого качества по низким ценам

Компания, выступая в роли эксклюзивного дистрибьютора, обеспечивает жителей Крыма, Белгородской, Воронежской и Курской областей возможностью приобрести гидроизоляционные смеси. При этом на гидроизоляцию цена в Белгороде и других городах перечисленных регионов является минимальной. Несмотря на то, что на гидроизоляцию расценки довольно низкие, качество остается на неизменно высоком уровне. Вся продукция проходит проверку, состоящую из многих ступеней, на которых проверяется эффективность материала в эксплуатации. Только после прохождения проверки продукция, соответствующая установленным стандартам, может быть реализована для общего пользования. Именно благодаря такой технологии стоимость любого продукта из всего ассортимента является обоснованной и выгодной для потребителей.

Цены, устанавливаемые на гидроизоляцию, демократичны и доступны широкому кругу потребителей. Так воспользоваться этими гидроизоляционными материалами может как крупная строительная организация, так и небольшие компании или частные лица. Если же возникнет необходимость, то любую работу, связанную с гидроизоляцией зданий, могут выполнить профессиональные работники компании.